Am Sonntagnachmittag (10.12.2023) bestahl eine angebliche Pflegedienstmitarbeiterin eine Seniorin in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs.

Nürnberger Land). Die Schwabacher Kriminalpolizei warnt davor unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen.



Gegen 15:00 Uhr klingelte eine Frau an der Tür einer Wohnung für betreutes Wohnen in Altdorf und gab sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus. Die 86-jährige Bewohnerin gestattete der Frau daraufhin die Wohnung zu betreten. Nach einem kurzen Gespräch verließ die unbekannte Frau die Räumlichkeiten wieder. Einige Zeit später stellte die Seniorin fest, dass mehrere Tausend Euro Bargeld aus der Wohnung entwendet wurden.



Zudem soll in den letzten Tagen eine unbekannte Frau versucht haben, in mehrere Wohnungen einer Wohnanlage für betreutes Wohnen in Wendelstein zu gelangen. Hierbei gab sich die Unbekannte als angeblich neue Praktikantin eines Pflegedienstes aus, und gab an die Bewohner kennenlernen zu wollen. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde der Unbekannten jedoch in allen Fällen der Zugang zu den Wohnungen verweigert.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor unbekannten Personen den Zutritt zu Wohnungen zu gewähren. Sollten Zweifel bezüglich einer Person bestehen, ist es ratsam, sich bei der zuständigen Firma telefonisch zu erkundigen.



