Zwischen den Dienstagabendstunden (12.12.2023) und Donnerstagmorgen (14.12.2023) beschmierten Unbekannte in der Schwabacher Südstadt eine Sporthalle und ein Schulgebäude.

Schwabach (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen beschmierten Unbekannte in der Gutenbergstraße die Fassade der Hans-Hocheder-Halle sowie mehrere Fenster und Türen der Karl-Dehm-Mittelschule mit einer Vielzahl von Schriftzügen.



Unter anderem wurden auch Hakenkreuze angebracht.



An den beiden Gebäuden entstand ein Sachschaden, dessen genaue Höhe bislang nicht beziffert werden kann.



Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.



In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.



