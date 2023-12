Am Donnerstagabend (14.12.2023) entriss ein zunächst unbekannter Mann einer Frau in der Nürnberger Innenstadt ihre Handtaschen.

Nürnberg (ots) - Dank eines mutigen Passanten konnte kurz darauf ein Tatverdächtiger festgenommen werden.



Der zunächst unbekannte Mann ging gegen kurz vor 21:30 Uhr auf die 44-jährige Frau in der Schlotfegergasse zu und versuchte unvermittelt ihr ihre zwei Handtaschen zu entreißen, was ihm schließlich auch gelang. Der Mann rannte daraufhin davon. Ein ebenfalls 44-jähriger Passant bekam den Vorfall mit und nahm umgehend die Verfolgung des Flüchtigen auf. Hierauf wurde wiederum eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte aufmerksam, welche den Tatverdächtigen schließlich stellen und vorläufig festnehmen konnte.



Bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten die zwei kurz zuvor entwendeten Handtaschen auf. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Raubdeliktes ein. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl