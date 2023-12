Seit Freitagvormittag (15.12.2023) wird der 80-jährige Günter K.

Hersbruck (ots) - aus Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Günter K. brach gegen 11:00 Uhr auf, um mit seinem schwarzen Cocker Spaniel spazieren zu gehen. Zu diesem Zweck fuhr er samt Hund in seinem Pkw weg, kehrte allerdings bislang nicht mehr nach Hause zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Günter K. Probleme mit der Orientierung hat und sich in einer hilflosen Lage befindet.



Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Hersbruck sowie der näheren Umgebung führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.



Bei dem Pkw von Herrn K. handelt es sich um einen roten Subaru, Modell Justy, mit dem amtlichen Kennzeichen LAU-K 1411.



Personenbeschreibung:



Ca. 170 cm groß, schlank, trägt eine Brille mit hoher Sehstärke sowie ein sichtbares Hörgerät, bekleidet mit schwarzer Winterjacke und brauner Cordhose



Fotos des Vermissten und seines Subaru können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/059929/index.html



Hinweise zum Aufenthalt von Günter K., seinem Hund oder seinem Fahrzeug nehmen die Polizeiinspektion Hersbruck unter Rufnummer 09151 8690-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad