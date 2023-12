An ein Mehrfamilienhaus in Schwabach hat ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (14./15.12.2023) ein Graffiti angebracht.

Schwabach (ots) - Die Schmiererei enthält auch ein Hakenkreuz.



Das Graffiti war am Freitag an dem Gebäude in der Höllgasse entdeckt worden und ist wahrscheinlich in der Zeit ab Donnerstagabend (18:00 Uhr) dort angebracht worden. Der unbekannte Täter sprühte sowohl einen Schriftzug als auch ein etwa 1,5 x 1,9 m großes Hakenkreuz in weißer Farbe an die Fassade. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.



Hinweise zum Verursacher der Schmiererei nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad