Ein bislang unbekannter Einbrecher war am Freitagvormittag (15.12.2023) in Petersaurach (Lkrs.

Heilsbronn (ots) - Ansbach) unterwegs. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



Der Täter drang in den Vormittagsstunden über eine Kellertür gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Anschließend versuchte er offenbar in den Wohnbereich des Hauses zu gelangen, was ihm jedoch misslang. Allerdings entstand bei dem Einbruch ein Schaden an zwei Türen.



Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten der Polizeiinspektion Heilsbronn fest, dass offenbar auch das Nachbargebäude in der Bahnhofstraße zum Ziel des Einbrechers geworden war. Dort war der Täter über ein Fenster ins Haus eingedrungen. Allerdings steht das Anwesen leer, wodurch sich in dessen Räumlichkeiten keinerlei Gegenstände befinden. Auch in diesem Fall entstand allerdings ein entsprechender Sachschaden durch den Einbruch.



Beide Einbrüche werden von der Kriminalpolizei Ansbach bearbeitet. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Beobachtungen in der Bahnhofstraße können der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.



