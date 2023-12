Am späten Samstagnachmittag (16.12.2023) versuchte ein Unbekannter in Hilpoltstein (Lkrs.

Hilpoltstein (ots) - Roth) einer Seniorin die Handtasche zu entreißen. Dem Mann gelang unerkannt die Flucht, die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.



Gegen 17.30 Uhr befand sich eine 83-jährige Frau vor der Katholischen Stadtpfarrkirche in der Kirchenstraße.



Zu diesem Zeitpunkt versuchte ein unbekannter Mann unvermittelt, der Seniorin die über den Arm getragene Handtasche zu entreißen, was die Frau aber verhindern konnte.



Der Tatverdächtige ergriff im Anschluss ohne Beute unerkannt die Flucht in Richtung Hilpoltsteiner Burg.



Personenbeschreibung:



Männlich, circa 190 cm groß, dunkel gekleidet (möglicherweise Trainingsanzug), mit einem Schal vermummt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Raubes und bittet mögliche Zeugen des Tatgeschehens unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um Hinweise.



Erstellt durch: Stefan Schmid / mc