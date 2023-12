Am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) wurde ein 29-Jähriger im Stadtteil Maxfeld von zwei Unbekannten beraubt.

Nürnberg (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 05.30 Uhr war ein 29-jähriger Mann alleine zu Fuß in der Wurzelbauerstraße unterwegs.



Dort wurde er zunächst von zwei ihm nicht bekannten Männern in ein Gespräch verwickelt. Die beiden Männer gingen schließlich unvermittelt auf den Fußgänger los, drückten diesen an eine Hauswand und beraubten ihn seiner Geldbörse.



Die Unbekannten flüchteten im Anschluss in nicht bekannte Richtung.



Der 29-Jährige blieb unverletzt, ihm entstand durch den Raub ein Schaden von circa 90 Euro.



Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



Circa 18 Jahre alt, circa 170 cm groß, beide dunkel gekleidet.



Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Tatgeschehens unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um Hinweise.



Erstellt durch: Stefan Schmid / mc