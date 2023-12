Am Freitagabend (15.12.2023) führten Beamte der Verkehrspolizeien Nürnberg und Fürth eine gemeinsame Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" durch.

Fürth (ots) - Bei zwei Kontrollstellen in Fürth wurden neben Fahrten unter Drogeneinfluss auch zahlreiche anderweitige Verkehrsverstöße festgestellt.



Ab ca. 17:00 Uhr bis in die späten Abendstunden führten die Beamten Verkehrskontrollen in der Schwabacher Straße und der Hornschuchpromenade durch.



Im Rahmen der eingehenden Überprüfungen ergab sich bei zwei Pkw-Fahrern der Verdacht auf ein Fahren unter Drogeneinfluss. Die jeweils durchgeführten Tests fielen positiv auf Kokain bzw. Amphetamin aus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Ermittlungsverfahren gemäß dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.



Darüber hinaus stellten die Beamten bei einem Fahrzeugführer einen offenen Haftbefehl fest. Der Betroffene konnte durch Zahlung einer Sicherheitsleistung eine Inhaftierung abwenden.



Ein Pkw-Fahrer war ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug unterwegs, was die Entstempelung der Kennzeichen sowie eine Anzeige nach sich zog.



Insgesamt stellten die Beamten 19 Verstöße gegen die Gurtpflicht fest, in einem Fall war ein Kind unzureichend gesichert. Drei weitere Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen, da sie ihr Handy während der Fahrt benutzten.



Erfreulicherweise wurden, trotz einer Vielzahl von Atemalkoholkontrollen, keine Verstöße dahingehend festgestellt.



Erstellt durch: Janine Mendel