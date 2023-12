In Nürnberg und Fürth kam es im Zeitraum Juli 2023 bis Oktober 2023 zu einer Vielzahl von Taschendiebstählen mit anschließenden betrügerischen Abhebungen und Einkäufen.

Fürth/Nürnberg (ots) - Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.



Seit Juli 2023 bearbeitet das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Fürth eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahls gegen unbekannt, die sich in Fürth und in Nürnberg ereignet hatten.



Die zunächst unbekannten Taschendiebe suchten ihre Opfer zumeist im U-Bahnbereich und entwendeten Geldbeutel aus den am Körper getragenen Taschen. Teils nutzten sie in den Geldbörsen aufgefundenen EC- und Kreditkarten im Nachgang für betrügerische Abhebungen und Einkäufe.



Der aus den Tathandlungen resultierende Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigem Ermittlungsstand auf circa 30.000 Euro.



Aufgrund der akribischen polizeilichen Ermittlungen unter der Sachleitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gelang es nun, drei Tatverdächtige festzunehmen.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 42 und 38 Jahren.



Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen die drei Tatverdächtigen Haftantrag, der zuständige Ermittlungsrichter erließ jeweils einen Untersuchungshaftbefehl.



Seit dem 15.12.2023 befinden sich die drei Personen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.



Nach bisherigem Ermittlungsstand kommen die drei Personen auch als Tatverdächtige für gleichgelagerte Fälle in einem anderen Bundesland infrage.



Die Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Fürth nach Weisung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fortgeführt.



Erstellt durch: Stefan Schmid