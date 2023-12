Am Mittwochmorgen (20.12.2023) ereignete sich im Stadtteil Eibach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger.

Nürnberg (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 06:10 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Ford-Fiesta die Eibacher Hauptstraße in Richtung Reichelsdorf.



Auf Höhe der Mühlfeldstraße musste er hinter einem haltenden Linienbus warten. Als er an dem Linienbus vorbeifahren wollte, kam es im Bereich der dortigen Ampelanlage zu einem Zusammenstoß mit einem 68-jährigen Fußgänger, der gleichzeitig die Eibacher Hauptstraße an der Ampel überqueren wollte.



Der 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.



Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass die Ampel für sie Grünlicht gezeigt habe.



Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Stefan Schmid