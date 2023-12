In der Nacht von Samstag (16.12.2023) auf Sonntag (17.12.2023) beschädigten Unbekannte in Oberasbach (Lkrs.

Oberasbach (ots) - Fürth) mehrere geparkte Autos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Personen mehrere Fahrzeuge, welche im Locher Weg (Gemeindeteil Unterasbach) abgestellt waren. Die Autos weisen Beschädigungen im Bereich der Außenspiegel auf.



Die Unbekannten verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.



Die Polizeiinspektion Stein hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Personen, welche in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9678240 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler