Am Dienstagabend (19.12.2023) entwendeten drei zunächst unbekannte Männer in der Nürnberger Innenstadt eine Vielzahl von Parfums aus einem Warenhaus.

Nürnberg (ots) - Die Polizei ermittelte die Tatverdächtigen, zwei von ihnen wurden in Untersuchungshaft genommen.



Gegen 19:00 Uhr wurde der Ladendetektiv eines Nürnberger Warenhauses in der Königstraße auf drei Männer aufmerksam, die eine Vielzahl von hochwertigen Parfums in einem Gesamtwert von annähernd 9.000 Euro entwendet hatten.



Die drei Personen konnten zunächst unerkannt flüchten.



Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang es jedoch in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Nürnberg, die Identität der drei Tatverdächtigen (Alter 17, 26 und 28 Jahre) zu ermitteln.



Die Wohnungen der Tatverdächtigen wurden auf Anordnung durch die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsucht, außerdem wurde gegen die beiden volljährigen Tatverdächtigen Haftantrag gestellt.



Die beiden Erwachsenen konnten in weiterer Folge festgenommen werden, gegen beide erließ das Amtsgericht Nürnberg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Diebstahls. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Der 17-jährige Jugendliche ist derzeit unbekannten Aufenthalts.



Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen gegen die drei Männer wegen des Verdachts des Bandendiebstahls fort.



Erstellt durch: Stefan Schmid