Zwei Unbekannte überfielen am Freitagnachmittag (22.12.2023) einen Juwelier im Fürther Stadtgebiet und flüchteten mit ihrer Beute.

Fürth (ots) - Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 17:10 Uhr betraten zwei bewaffnete Männer das Schmuckgeschäft in der Königstraße, bedrohten eine Mitarbeiterin und forderten die Herausgabe von Schmuck. Im weiteren Verlauf zerstörten die Unbekannten mehrere Vitrinen und entwendeten einige Schmuckstücke. Der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Im Anschluss flüchtete das Duo zunächst auf einem E-Scooter, danach mutmaßlich zu Fuß durch den Stadtpark in Richtung Pappelsteig.



Alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Fürth, Zirndorf und Nürnberg-West fahndeten umgehend nach den Männern. Die Beamten wurden hierbei durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Fürth, des USK Mittelfranken, einen Diensthundeführer sowie einen Polizeihubschrauber unterstützt.



Es liegt folgende Beschreibung vor:



Person 1:



Mitteleuropäisches Aussehen, schlanke Figur, dunkle Haare, Brille. Bekleidet mit einer hellen Hose, einer hüftlangen, schwarzen Jacke, schwarzen Handschuhen und schwarzen Schuhen. Der Mann führte vor der Tat einen langen, schwarzen Regenschirm mit sich.



Person 2:



Dunkle Bekleidung, schlanke Figur, hüftlanger Wintermantel, schwarze Mütze. Die Person führte eine Tasche mit sich.



Der Kriminaldauerdienst führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler