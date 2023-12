Wir bitten zu beachten, dass die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken an diesem Wochenende wegen der Feiertage nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern erst am Dienstag (26.12.2023) in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr für Presseauskünfte zur Verfügung steht.

Mittelfranken (ots) - Außerhalb der Bürozeiten können sich Pressevertreter unter der Rufnummer 0911 2112-1553 an die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken wenden.



