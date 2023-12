Am Sonntag (24.12.2023) ereignete sich im Nürnberger Norden ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer alleinbeteiligt gegen einen Baum prallte.

Nürnberg (ots) - Der 81-jährige Mann erlag am Folgetag im Krankenhaus seinen Verletzungen.



Gegen 11:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Mercedes die Würzburger Straße in Richtung Osten. Aus ungeklärter Ursache kam er immer weiter nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte einen Geh- und Radweg und stieß dann frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand.



Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Hund, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, verstarb in Folge des Aufpralls.



Der 81-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Folgetag verstarb.



Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf.



Erstellt durch: Janine Mendel