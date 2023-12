Am Samstagabend (23.12.2023) schlug ein 41-jähriger Mann vollkommen anlasslos auf Unbeteiligte ein, spuckte Passanten an und setzte sich gegen seine Festnahme zur Wehr.

Nürnberg (ots) - Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.



Gegen 18:00 Uhr kam einer jungen Frau (20) ein Mann in der Frankenstraße auf dem Gehweg entgegen. Ohne Vorwarnung blieb dieser vor ihr stehen, spuckte gezielt in ihre Richtung und verfehlte sie nur knapp. Anschließend ging der Mann auf einen weiteren Passanten (37) zu und schlug diesen mehrfach ins Gesicht. In einem darauffolgenden Gerangel biss der 41-Jährige den Geschädigten in den Finger. Ein Zeuge (27), welcher das Geschehen aus einem Pkw heraus beobachtet hatte, kam dem 37-Jährigen zu Hilfe, woraufhin sich auch dieser an der Hand verletzte.



Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd wurde der Angreifer durch die beiden Männer am Boden festgehalten. Die Beamten legten dem 41-Jährigen Handfesseln an. Hierbei spuckte dieser einem Beamten ins Gesicht und versuchten diesen ebenfalls in die Hand zu beißen.



Die Beamten blieben unverletzt und weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte zog sich Schürfwunden an Händen und Knien zu, verweigerte jedoch eine Behandlung.



Der 41-Jährige wurde auf Grund seines psychisch erheblich auffälligen Zustandes in einer Fachklinik untergebracht. Beim Transport leistete er erneut massiven Widerstand und verletzte zwei Beamte (25, 33), welche sich Schürfwunden, Kratzer und eine Verletzung am Handgelenk zuzogen. Beide Polizisten sind weiterhin dienstfähig.



Bei einer körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Crystal beim Beschuldigten.



Die Beamten leiteten gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.



Erstellt durch: Janine Mendel