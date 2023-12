Am Freitagabend (22.12.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Winkelhaid (Lkrs.

Altdorf (ots) - Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr gelangten Unbekannte vermutlich über die Garagentür in das Einfamilienhaus in der Wiesenstraße.



Im Schlafzimmer entwendeten sie diverse Schmuckstücke und flüchteten anschließend über den Wintergarten. Die Höhe des Entwendungsschaden ist derzeit noch unbekannt.



Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben hierzu machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel