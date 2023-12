Am Dienstagabend (26.12.2023) ereignete sich auf der A 73 ein Verkehrsunfall, in den vier Pkw verwickelt waren.

Nürnberg (ots) - Sechs Personen wurden hierbei verletzt, drei von ihnen schwer.



Der Unfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der A 73 in Fahrtrichtung Feucht. Zwischen den Anschlussstellen Hafen-Süd und Münchener Straße blieb ein Pkw der Marke Ford aus bislang unbekannten Gründen auf der mittleren Fahrspur der dort dreispurigen Autobahn stehen. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt (Fahrer und Beifahrerin jeweils 92 Jahre).



Ein auf der mittleren Spur von hinten heranfahrender Opel, welcher ebenfalls mit zwei Personen (Fahrer und Beifahrerin jeweils 60 Jahre) besetzt war, konnte dem stehenden Fahrzeug über die linke Spur ausweichen. Der Fahrer eines BMW (besetzt mit zwei Personen, 46 und 35 Jahre) fuhr zudem rechts an dem stehenden Ford vorbei.



Der herannahende Fahrer eines Audi (78) wollte ebenfalls nach links ausweichen, kam jedoch ins Schleudern und prallte in das Heck des Ford. Hierdurch schleuderte dieser nach vorne und stieß hier mit dem dort befindlichen Opel bzw. dem BMW zusammen.



Durch das Unfallgeschehen wurden die beiden Insassen des Audi jeweils leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des auf der Fahrbahn liegen gebliebenen Ford zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden beide in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.



Fahrer und Beifahrerin des Opel blieben unverletzt. Die Insassen des BMW zogen sich leichte Verletzungen zu, die Beifahrerin wird ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.



Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Beamte der Verkehrspolizei Feucht nahmen den Unfall auf. Sie wurden hierbei durch die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg unterstützt. Zur Versorgung der Verletzten waren insgesamt fünf Rettungswägen an der Unfallstelle eingesetzt.



Die A 73 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Im Zuge des hieraus resultierenden Staus kam es zu einem Folgeunfall, in den zwei Fahrzeuge involviert waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hierbei niemand verletzt.



Erstellt durch: Janine Mendel