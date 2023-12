Am späten Freitagnachmittag (22.12.2023) wurde ein Fußgänger im Stadtteil St Leonhard von einem Pkw erfasst.

Nürnberg (ots) - Der Fußgänger erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.



Gegen 17:30 befuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW die Schwabacher Straße in stadtauswärtiger Richtung.



Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein nicht unerheblich alkoholisierter 69-jähriger Mann die Straße und wurde von dem Pkw erfasst.



Der Fußgänger verletzte sich durch das Unfallgeschehen im Kopfbereich und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am unfallbeteiligten Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro, die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Stefan Schmid