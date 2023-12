Über die Weihnachtstage verübten die Tatverdächtigen in der Nürnberger Innenstadt mehrere Taschendiebstähle und erbeuteten Mobiltelefone, Bargeld und andere Gegenstände.

Nürnberg (ots) - Nach mehreren Diebstählen in einem Pub in der Innenstadt am Morgen des 25.12.2023 nahmen Beamte sie im Rahmen der Fahndung fest.



In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (23.12.2023) sprachen die beiden späteren Beschuldigten (20,21) einen Mann in der Färberstraße an und baten um eine Zigarette. Nachdem diese übergeben worden war, bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Mobiltelefons, woraufhin die jungen Männer die Flucht ergriffen. Der Geschädigte verfolgte diese, was eine Streife aufmerksam werden ließ und zur vorläufigen Festnahme der Beschuldigten führte. Sie wurden nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten vorerst wieder entlassen.



Am 24.12.2023, gegen 03:30 Uhr sprachen die gleichen Männer ihr Opfer in der Königstraße an und umarmten es. Erst einige Zeit später bemerkte der Geschädigte, dass er seinen Geldbeutel nicht mehr bei sich hatte. Bei einer Absuche traf er auf die beiden Tatverdächtigen und verständigte die Polizei. Nach einer freiwilligen DNA-Entnahme konnten diese ihren Weg fortsetzen.



Am frühen Montagmorgen (25.12.2023) besuchten die beiden jungen Männer letztlich ein Pub am Hallplatz. Hier entwendeten sie in zwei Fällen die Mobiltelefone anderer Gäste (auf dem Tisch liegend, aus der Jackentasche), sowie eine Geldbörse, die der Geschädigte in der Gesäßtasche aufbewahrte.



Der Entwendungsschaden belief sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.



Zudem gingen die Beschuldigten einen weiblichen Gast in sexueller Art und Weise an, in dem sie die junge Frau gegen ihren Willen mehrfach umarmten und auf die Wange küssten.



Nach Alarmierung der Polizei und einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die beiden Männer in der Innenstadt fest. Einer der Beschuldigten führte das zuvor entwendete Handy und einen entsprechenden Bargeldbetrag mit sich.



Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte schließlich Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie wurden am Folgetag (26.12.2023) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte einen der beiden Männer auf freien Fuß, gegen den zweiten Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Erstellt durch: Janine Mendel