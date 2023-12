Am Donnerstagnachmittag kam es in der Fürther Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und dem Fahrer eines Motorrollers, der sich hierbei schwer verletzte.

Fürth (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth sucht nun nach Unfallzeugen.



Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem BMW die Waldstraße in stadteinwärtige Richtung.



Zu diesem Zeitpunkt wollte die Pkw-Fahrerin nach links in die Flößaustraße abbiegen und kollidierte hierbei im Kreuzungsbereich mit einem Motorroller.



Der 59-jährige Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste in Krankenhaus gebracht werden.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 450 Euro.



Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und sucht Augenzeugen des Unfallgeschehens.



Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürth, Soldnerstraße 10, 90766 Fürth oder telefonisch unter der Rufnummer 0911 973997-115 zu melden.



Erstellt durch: Stefan Schmid