Am Dienstagnachmittag (26.12.2023) führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg Geschwindigkeitsmessungen im Stadtteil Sandreuth durch.

Nürnberg (ots) - Es wurden teils eklatante Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



Zwischen 15:00 und 20:00 Uhr führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen in der Nopitschstraße durch.



Von 2.000 gemessenen Verkehrsteilnehmern beanstandeten die Beamten 136.



Teils wurde die innerorts geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h stark überschritten. So stellten die Beamten bei drei Verkehrsteilnehmern Geschwindigkeiten von 111 km/h, 97 km/h und 89 km/h fest.



Den mit 111km/h gemessenen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.



Die beiden Führer der anderen Pkw haben mit einem Bußgeld von 400 bzw. 260 Euro, jeweils zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie einem Fahrverbot von einem Monat zu rechnen.



Erstellt durch: Stefan Schmid