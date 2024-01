Am frühen Montagmorgen (01.01.2024) wollte ein Mann mit einer Vielzahl von Betäubungsmitteln eine Diskothek im Nürnberger Süden betreten.

Nürnberg (ots) - Der mutmaßliche Betäubungsmittelhändler konnte festgenommen werden und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.



Ein 39-jähriger Mann wollte gegen 00:30 Uhr eine Diskothek im Nürnberger Süden betreten. Im Rahmen der Einlasskontrolle fand ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verschiedene Betäubungsmittel bei dem Mann auf und verständigte die Polizei.



Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellte bei dem Mann circa 70 Ecstasy-Tabletten, gut 8 Gramm weißes Pulver (vermutlich Amphetamin) sowie einen Schlagring sicher. Weiterhin fanden die Beamten in dem Fahrzeug des 39-Jährigen über 100 Gramm Marihuana sowie weiteres Amphetamin und Crystal auf.



Der 39-Jährige wurde vor Ort festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 39-jährigen Mann unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in einem besonders schweren Fall. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Erstellt durch: Michael Petzold