Am Sonntagvormittag (31.12.2023) stellte eine Mutter mit ihrem Kind fest, dass auf einem Steiner Spielplatz mehrere Hundert Stecknadeln offenkundig mutwillig verstreut wurden.

Stein (ots) - Die Polizeiinspektion Stein ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Frau stellte die Nadeln gegen 10:30 Uhr im Sandkasten des Spielplatzes in der Deutenbacher Straße fest und alarmierte die Polizei. Eine Entfernung der Nadeln durch die Polizei war nicht möglich, weshalb die Beamten den Spielplatz vorsorglich absperrten und den Bauhof informierten.



Die Polizeiinspektion Stein leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein. Zuletzt wurden am 08.11.2023 an gleicher Stelle ebenfalls Stecknadeln aufgefunden. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer 0911 967824 - 0.



Erstellt durch: Marc Siegl