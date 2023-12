Zwei Männer haben am Sonntag, 10. Dezember, einen 25-Jährigen im Bereich Aachener Straße / Sandradstraße angegriffen und verletzt.

Mönchengladbach (ots) - Zuvor sollen die Männer die Herausgabe von Geld verlangt haben.



Nach eigenen Angaben hielt sich der 25-Jährige gegen 10 Uhr kurzzeitig in einer Gaststätte an der Sandradstraße auf. Dort sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe sein Bargeld gefordert. Als er dies abgelehnt habe, sei er von dem Mann geschlagen worden. Daraufhin habe er die Gaststätte verlassen und der Unbekannte und ein weiterer Mann seien ihm gefolgt. Vor der Gaststätte sei er dann von beiden Männern angegriffen und geschlagen worden.



Den Angriff in der Nähe der Gaststätte beobachteten zwei Zeugen, die daraufhin damit drohten die Polizei zu verständigen. Die beiden Männer ließen dann von dem 25-Jährigen ab und flüchteten Richtung Alter Markt.



Der 25-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.



Die Polizei bittet Zeugen, die namentlich noch nicht erfasst wurden, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)



