Die Polizei hat am Sonntagmorgen, 31. Dezember, an der Weiherstraße in Gladbach einen 30-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert, der zunächst versucht hatte, vor der Kontrolle zu fliehen.

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten gegen ihn. Des Weiteren sucht sie Zeugen eines möglichen Verkehrsunfalls.



Gegen 2.10. Uhr bemerkte ein Streifenteam auf der Hittastraße den grünen Audi und entschied, ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und zu überprüfen. Als die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, gab dieser jedoch Gas und versuchte, dem Streifenwagen zu entkommen. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete er durch den Stadtteil Westend und schließlich über die Lüpertzenderstraße zur Weiherstraße. Dort beendete er seine Fluchtversuche und hielt an. Der 30-jährige Fahrer stieg aus und ließ sich widerstandslos Handschellen anlegen; auch seine 33-jährige Beifahrerin verhielt sich kooperativ. Beide waren unverletzt.



Eine Kontrolle des Fahrers ergab, dass er keinen Führerschein besitzt und mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Während seiner Flucht vor der Polizei hatte er mehrere grobe Verkehrsverstöße begangen - unter anderem war er bei Rot über eine Ampel gefahren. Zudem ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Kfz-Rennens (§ 315d StGB). Die Polizeibeamtinnen nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin Blut abnahm.



Darüber hinaus wies der grüne Audi frische Unfallspuren an beiden Außenspiegeln sowie der vorderen Stoßstange auf. Mutmaßlich hatte der Fahrer bei seiner Flucht "Hindernisse" touchiert. Die Polizei stellte das Auto daher sicher, fand entlang der Fluchtroute allerdings keine passenden Schäden an geparkten Autos, Laternen oder ähnlichem. Sie bittet daher etwaige Geschädigte oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 melden. Bei seiner Flucht war der 30-Jährige über die folgenden Straßen gefahren: Hittastraße, Speickerstraße, Blumenbergerstraße, Leibnizstraße, Luisenstraße, Vitusstraße, Bleichstraße, Lüpertzenderstraße und Weiherstraße. (jn)



