Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwoch, 6.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, nach einem Streit von einem Autofahrer an der Karstraße erfasst und schwer verletzt worden.



Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen soll es gegen 16 Uhr auf der Karstraße zu einem Beinaheunfall zwischen zwei Autofahrern gekommen sein. Der 32-Jährige und der 55-Jährige sollen anschließend aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und sich dann gestritten haben. Im Zuge der verbalen Meinungsverschiedenheit sei es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und dem 13-jährigen Beifahrer des 55-Jährigen gekommen.



Im weiteren Verlauf soll sich der 32-Jährige dann in Richtung Straßenmitte bewegt haben. In diesem Moment sei ein Angehöriger des 55-Jährigen mit einem anderen Auto die Straße entlanggefahren sein. Dieser habe den 32-Jährigen dann mit dem Fahrzeug erfasst.



Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen anschließend schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



Der Angehörige soll nach dem Zusammenstoß angehalten und kurz aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein. Anschließend habe er sich dann mit dem Auto entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen Polizisten den mutmaßlichen Unfallfahrer kurz darauf an der Waldnieler Straße an. Der 29-Jährige stand dort neben dem geparkten beschädigten Fahrzeug und gab an, dass er mit dem Auto gefahren sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus. Die Beamten brachten den 29-Jährigen für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache. Gegen ihn wird wegen verschiedener Verkehrsdelikte ermittelt.



Die Polizei bittet noch nicht namentlich erfasste Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell