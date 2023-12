Am Donnerstag, 29.

Mönchengladbach (ots) - November, haben Polizeibeamte in Rheydt eine 42-Jährige festgenommen, die eine Geldbörse aus einem Auto entwendet hatte und dabei von Zeugen beobachtet worden war. Ein Haftrichter verurteilte die Frau am nächsten Tag zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe.



Gegen 9.45 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin (23), wie die Tatverdächtige eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Auto in der Rheydter Innenstadt entwendete. Ein weiterer Zeuge (34) verfolgte die Frau und informierte die Polizei. Einsatzkräfte der Wache Rheydt trafen die polizeibekannte 42-Jährige kurz darauf in der Nähe des Rheydter Marktes an und nahmen sie vorläufig fest. Sie war bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Anhand der Zeugenaussagen ergab sich gegen sie der dringende Tatverdacht des Diebstahls.



Die Beamten brachten sie ins Polizeigewahrsam, wo Ermittler der Kriminalpolizei den Fall übernahmen. Im Rahmen eines besonders beschleunigten Gerichtsverfahrens führten die Beamten die 42-Jährige bereits am Folgetag, 30. November, einem Richter vor. Dieser verhängte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach eine dreimonatige Freiheitsstrafe.



Der Halter des Fahrzeugs hat seine Geldbörse mittlerweile zurückerhalten. (et)



