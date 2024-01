An der Lindenstraße im Stadtteil Am Wasserturm hat sich am Dienstag, 2. Januar, um 18.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradkurier ereignet.

Mönchengladbach (ots) - Der 20-jährige Radfahrer hat dabei leichte Verletzungen erlitten - die Person am Steuer des Autos ist vom Unfallort geflohen.



Laut eigenen Angaben war der Fahrradfahrer auf der Lindenstraße in Richtung Viersener Straße unterwegs. Obwohl er dort Vorfahrt hatte, sei an einer Kreuzung ein Auto aus seiner Sicht von rechts gekommen und habe ihn erfasst. Der Aufprall stieß den 20-Jährigen zu Boden. Ohne sich um ihn zu kümmern sei die Person mit dem Auto einfach weitergefahren. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben, möglicherweise einen Renault.



Der Radfahrer trug leichte Verletzungen davon; am Fahrrad entstand ein Schaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Fahrerflucht auf und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Wagen machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)



