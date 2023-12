Zwischen Montag, 4.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, 18 Uhr und Dienstag, 5. Dezember, 8.30 Uhr haben bislang Unbekannte einen grauen Opel Signum auf der Losheimer Straße gestohlen.



Der 68-jährige Besitzer hatte das Auto am Straßenrand geparkt. Am nächsten Tag war der Wagen dort nicht mehr aufzufinden.



Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell