Unbekannte scheiterten am Donnerstag, 30. November, bei dem Versuch, eine 79-jährige Frau aus Mülfort um einen fünfstelligen Geldbetrag zu bringen.

Mönchengladbach (ots) - Die Seniorin erhielt gegen 15 Uhr einen anonymen Anruf über ihr Festnetztelefon. Es meldete sich eine weibliche Stimme mit den Worten: "Hallo, hier spricht die Polizei. Sie sprechen mit der Sekretärin der Polizei, mein Name ist Jakobs." Weiter sagte die Frau, dass die Tochter der 79-Jährigen nach einem verursachten Autounfall mit anschließender Fahrerflucht festgenommen worden sei und sich nun im Gewahrsam der Polizeiwache Mönchengladbach befinden würde. Außerdem hörte die Seniorin eine weitere weibliche und weinerliche Stimme, die als ihre angebliche Tochter um Hilfe schrie.



Die Frau am Telefon erklärte der Seniorin, sie müsse einen fünfstelligen Kautionsbetrag zum Amtsgericht in Rheydt bringen, damit ihre Tochter nicht in die JVA auf der Hohenzollernstraße käme. Am Amtsgericht würde ein Staatsanwalt namens Heinie auf sie warten, der das Verfahren nach Geldübergabe unverzüglich einstellen würde.



Die 79-Jährige begab sich daraufhin zum Amtsgericht, um sich über ihre Tochter zu informieren. Als der dortige Wachmeister keine Angaben über den angeblichen Sachverhalt der Tochter ausfindig machen konnte, verständigte die Seniorin die Polizei. (cr)



