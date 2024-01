Am Neujahrstag ist ein bislang unbekannter BMW-Fahrer nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr geflüchtet.

Mönchengladbach, Neuss (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 2:30 Uhr in Mönchengladbach-Odenkirchen, auf der Straße Regioparkring.



Ein mit drei Personen (49 m, 45 w,11 m) besetzter Mercedes aus Mönchengladbach befuhr die Straße Regioparkring in Richtung Kreisverkehr an der Straße L39/ Goerdshof.



Die Zeugen berichten, dass ihnen ein BMW aus Richtung Kreisverkehr kommend mit überhöhter Geschwindigkeit über die Straße Regioparkring entgegengekommen sei. Das Auto sei zu weit links gefahren und obwohl der Fahrer des Mercedes noch weit nach rechts ausgewichen sei, sei es zur Kollision der beiden Autos gekommen. Der BMW sei dabei in die linke Seite des Mercedes gefahren.



Bei der Kollision lösten im BMW Airbags aus. Trotzdem setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt noch über eine kurze Strecke fort, bis das Auto liegen blieb. Der oder die Insassen des BMW flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.



Bei dem Verkehrsunfall zog sich ein elfjähriger Junge, der im Mercedes saß, leichte Verletzungen zu.



Der zurückgelassene BMW mit Neusser Kennzeichen wurde von der Polizei sichergestellt. Die Fahndung nach dem BMW-Fahrer und möglichen weiteren BMW-Insassen verlief negativ.

Auch erste Ermittlungen an der Halteranschrift in Neuss waren erfolglos.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161/29-0 entgegen.



Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Der Frontalunfall des BMW war mittels eCall automatisch bei der Feuerwehr gemeldet worden.(wr)



