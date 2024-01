Im Ortsteil Schrievers haben unbekannte Täter am Dienstag, 2. Januar, zwei Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus angezündet.

Mönchengladbach (ots) - Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr waren gestern gegen 13.20 Uhr im Einsatz an der Straße Morjansbusch, nachdem Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen Brand gemeldet hatten. Augenscheinlich hatten unbekannte Täter zwei Mülltonnen in Brand gesetzt, die sich in einem Carport vor dem Haus befanden.



Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, es war jedoch schon erkennbarer Sachschaden an dem Carport entstanden. Die Anwohner hatten die Flammen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Wassereimern selbstständig bekämpft. Ein 60-Jähriger begab sich kurz darauf mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung selbstständig in ärztliche Behandlung.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)



