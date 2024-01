Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 29.12.2023 und Sonntag 31.12.2023, 11.30 Uhr in ein Geschäftsgebäude an der Dauner Straße eingebrochen.

Mönchengladbach (ots) - Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Firmengebäude. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten einen Fernseher, mehrere Smartphones sowie mit vor Ort gefundenen Originalschlüsseln drei Firmenfahrzeuge (VW Tiguan, VW Caddy, Mitsubishi Space Star, alle Fahrzeuge schwarz).



Die Polizei fragt, wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter Telefonnummer : 02161-29-0. (wr)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell