Zwischen Sonntag, 10. Dezember, 4 Uhr und Mittwoch, 13.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, 4.30 Uhr haben Unbekannte einen Einbruch in eine Gaststätte an der Kapuzinerstraße in Gladbach verübt und Spirituosen entwendet.



Der oder die Täter gelangten mutmaßlich durch einen Lieferantenzugang ins Gebäude. Sie nahmen mehrere Flaschen hochpreisiger Getränke sowie einige Getränkedosen mit.



Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei unter der 02161-290 entgegen. (jn)



