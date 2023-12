Heute Morgen, 27.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schreibwarenladen in der Nähe der Grundschule Neuwerk. Bislang ist unklar, ob sie dabei Beute machten.



Gegen 1.30 Uhr nahmen Polizeibeamte einen Einbruch in ein Schreibwarengeschäft auf, in dem sich auch Räumlichkeiten der Deutschen Post befinden. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstür der Filiale verschafft und diese augenscheinlich durchsucht. Ob etwas entwendet wurde kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (et)



