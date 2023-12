In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Hitze-Straße sind bislang unbekannte Täter am Freitag, 8.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr eingebrochen.



Um hinein zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie Räume sowie Mobiliar und flüchteten anschließend unerkannt durch die Terrassentür und den angrenzenden Garten. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell