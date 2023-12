1.

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 22.12.2023, zwischen 16.30 und 20.20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein zur Straßenseite gelegenes Seitenfenster eines Einfamilienhauses auf der Fritz-Rütten-Straße auf und gelangten so ins Innere.

Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Nach der Tat verließen sie das Grundstück über den rückwärtigen Garten.



2.



In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Einbrecher vergeblich, die Hauseingangstür eines Kosmetikstudios auf der Hugo-Preuss-Straße aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der Sicherung. Die Tat wurde gegen 06.00 Uhr festgestellt.



3.



In der Zeit von Freitagvormittag bis Samstagnachmittag konnten Unbekannte die Jalousien einer im Erdgeschoß eines Hauses an der Konstantinstraße gelegenen Arztpraxis hochschieben und anschließend das Fenster aufhebeln. Nach Durchsuchung der Praxisräume wurde eine geringe Menge Wechselgeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.



4.



Am Samstag, 23.12.2023, zwischen 17.45 und 18.00 Uhr traten Einbrecher zunächst eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Wickrather Straße ein und entwendeten ein Smartphone. Danach versuchten sie vergeblich eine weitere Wohnungstür im 2. Obergeschoß aufzuhebeln.



5.



Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr warf ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts auf der Regentenstraße mit einem Gullideckel ein und entwendete letztlich eine Dose mit Süßigkeiten.



Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 02161/290 zu melden. (so)



