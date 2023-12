Im Wohngebiet Geistenbecker Feld ist es am Dienstag, 19.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, zwischen 3.50 und 5 Uhr zu mehreren Einbrüchen gekommen. Der Unbekannte entwendete diverse Werkzeuge aus einer Gartenhütte sowie aus einer Garage.



Ein Teil des Diebesgutes konnte in einem anliegenden Garten gefunden werden. Offenbar hatte der Täter dieses auf seiner Flucht zurückgelassen, als er von Zeugen beobachtet und angesprochen wurde. Laut Zeugenaussagen trug der Mann eine schwarze Maske sowie eine dunkelbraune Jacke und flüchtete mit mehreren Werkzeugkoffern in Richtung Stapper Weg.



Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizisten verlief jedoch negativ.



Die Polizei Mönchengladbach bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, oder auch mögliche andere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)



