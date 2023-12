In der Nacht zu Dienstag, 12. Dezember, haben Unbekannte zwischen 0.40 Uhr und 8 Uhr in der Nähe des Sportplatzes an der Brückenstraße in Mülfort mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Mönchengladbach (ots) - An insgesamt fünf Autos und einem Omnibus verursachten sie Schäden, indem sie Scheiben einwarfen oder Dellen in Karosserieteile schlugen. Bei einem Auto rissen sie sogar die Stoßstange aus der Befestigung. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde aus den Autos nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.



Die Polizei nimmt an, dass die Taten durch dieselben Täter verursacht wurden. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei den Ermittlern zu melden. (jn)



