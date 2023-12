In Geistenbeck haben sich am Dienstag, 19.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, falsche Handwerker Zutritt zur Wohnung einer 97-Jährigen verschafft. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.



Gegen 16.40 Uhr klingelte ein Mann in Monteurskleidung an der Wohnungstür. Dieser erklärte der Seniorin, es habe in der Nachbarwohnung einen Wasserschaden gegeben, weshalb nun auch in ihrer Wohnung die Wasserleitungen kontrolliert werden müssen. Sie gewährte ihm Eintritt und gemeinsam gingen sie ins Badezimmer. Der Mann drehte dort den Wasserhahn auf, forderte die 97-Jährige auf, selbiges an der Badewanne zu tun und ließ das Wasser eine ganze Weile laufen. Dann stellte er die Hähne aus und verabschiedete sich bei der Seniorin mit den Worten, er müsse nun mit seinem Chef sprechen, der sich noch in der Nachbarwohnung befände.



Als der Mann gegangen war, stellte die 97-Jährige fest, dass Bargeld sowie Schmuck entwendet worden waren. Vermutlich hatte ein zweiter Täter die Wohnung betreten, als sie sich mit dem Unbekannten im Badezimmer aufhielt.



Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)



