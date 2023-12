In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 23.12.2023, gegen 00:40 Uhr, kam es auf der Theodor-Heuss-Straße in Höhe der Einmündung Webschulstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 40jährigen Fußgänger, bei dem dieser schwer verletzt wurde.

Mönchengladbach-Dahl (ots) - Zur Unfallzeit befuhr ein 23jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw Renault die Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Mönchengladbach auf der rechten der beiden Fahrspuren.



In Höhe der Einmündung zur Webschulstraße trat der 40jährige Wickrather aus einer kleineren Personengruppe, die in gleicher Richtung unterwegs war, übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge, plötzlich und unvermittelt und ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn.

Hier wurde er von dem Pkw des 23Jährigen erfasst.

Bei dem Aufprall auf Windschutzscheibe und Motorhaube zog der 40Jährige sich u.a. schwere Kopfverletzungen zu. Lebensgefahr bestand nicht.



Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt.



Die Theodor-Heuss-Straße, Richtungsfahrbahn Mönchengladbach, wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht.



Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Mönchengladbach hat die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache aufgenommen. (so)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell