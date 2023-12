Am 23. Dezember erlitt ein 40-jähriger Fußgänger gegen 00.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Straße schwere Verletzungen.

Mönchengladbach (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand und Befragung mehrerer Zeugen, lief der 40-Jährige kurz vor dem Einmündungsbereich der Webschulstraße unvermittelt über die Theodor-Heuss-Straße, um diese zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 23-jährigen Mönchengladbachers, der die Straße aus Richtung Rheydt in Richtung Korschenbroicher Straße befuhr.



Rettungskräfte brachten den Verletzten nach Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.



Die Polizei sperrte den Bereich des Unfallortes für die Dauer der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme. (cw)



