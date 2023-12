In der Nacht zu Dienstag, 12. Dezember, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Gartengelände an der Eickener Straße in Eicken verschafft.

Mönchengladbach (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand durchtrennten die Täter zwischen 23 Uhr und 11.30 Uhr den Gartenzaun und gelangten so auf das Gelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Vogelvoliere. Als der Besitzer am Dienstag nach den Vögeln schaute, waren circa 60 Kanarienvögel und ein Eimer mit Vogelfutter aus dem Gehege verschwunden.



Ob die Tiere tatsächlich entwendet oder fliegen gelassen wurde, ist nicht abschließend geklärt.



Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161 290. (jl)



