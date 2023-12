Die Polizei hat einen 26-jährigen Mann am Dienstag, 19.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, an einem Seecontainer im Bereich Hindenburgstraße / Breitenbachstraße vorläufig festgenommen. Es handelt sich hierbei um einen alternativen Aufenthaltsort für Obdachlose, der von der Stadt Mönchengladbach zur Verfügung gestellt wird.



Einem Streifenteam viel gegen 15.30 Uhr ein Verdächtiger im Bereich des Containers auf. Als sie den Mann daraufhin kontrollierten und durchsuchten, ergriff er die Flucht zu Fuß. Die Polizisten stellten ihn allerdings nach wenigen Metern und legten ihm zur Eigensicherung Handfesseln an. Im weiteren Verlauf der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm zwei größere sogenannte Bubbles, in denen sich mutmaßlich Heroin befand. Sie stellten die Drogen sicher und nahmen den Mann vorläufig wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge fest. Anschließend brachten sie ihn zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.



Der 26-Jährige ist in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, insbesondere Handel, bereits in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Mittwoch, 20. Dezember, Untersuchungshaft an. (jl)



