Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 8.

Mönchengladbach (ots) - und dem 11. Dezember von einem Firmengelände an der Bonnenbroicher Straße mehrere Hundert Meter Kupferleitungen, die sich auf einer Kabeltrommel befanden, entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.



Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum umzäunten Gelände. Dort machten sie sich an einer Trommel mit Kupferkabel zu schaffen: Spuren deuten darauf hin, dass sie das Kabel abwickelten, zerteilten und in Richtung Olefstraße damit entkamen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.



Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)



