Bislang unbekannte Täter waren am Wochenende in ein Geschäftsgebäude an der Dauner Straße eingebrochen und hatten drei Firmenfahrzeuge entwendet.

Mönchengladbach (ots) - Diese hat die Polizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen mittlerweile gefunden.



Die Polizei fahndete in der Folge nach den gestohlenen Autos, bei denen es sich um einen VW Tiguan, einen VW Caddy und einen Mitsubishi Space Star handelt. Am Neujahrstag entdeckte eine Streifenwagenbesatzung gegen Mittag alle drei Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz unweit der Firma. Die Beamten stellten die Fahrzeuge sicher.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall dauern an. (et)



