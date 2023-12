Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen, 25.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, haben Unbekannte zwei Firmenfahrzeuge auf der Straße Wetschewell in Odenkirchen aufgebrochen. Aus einem entwendeten sie hochwertige Arbeitsgeräte.



Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags stellte der Inhaber eines Unternehmens aus Odenkirchen fest, dass Unbekannte die Heckscheiben zweier Firmenfahrzeuge eingeschlagen hatten, die gegenüber seines Betriebs auf einem öffentlichen Parkplatz standen. Den Polizeibeamten gegenüber gab er an, dass sich in einem der Fahrzeuge hochwertiges Werkzeug sowie Arbeitsgeräte befunden hatten. Die Höhe der Tatbeute betrage mehrere tausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr an Heiligabend und 10 Uhr am Morgen des 25. Dezember.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161 29-10222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell