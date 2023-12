Die Polizei hat am Donnerstagabend, 14.

Mönchengladbach (ots) - Dezember, um kurz vor Mitternacht in Eicken einen 20-jährigen Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise angehalten. Die Kontrolle ergab: Er war nicht nur berauscht unterwegs, sondern auch ohne Führerschein und in einem gestohlenen Fahrzeug. Hierbei handelte es sich um den tags zuvor entwendeten Wagen eines Imbiss-Lieferanten (s. Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5671916 ).



Zeugen fiel gegen 23.50 Uhr im Innenstadtbereich das mit drei Personen besetzte Auto auf, denn der Mann am Steuer fuhr sehr langsam und bremste und beschleunigte ruckartig. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Dank dieses Hinweises fand ein Streifenteam den beschrieben silbernen Golf kurz darauf an der Eickener Straße und beendete seine unsichere Fahrt dort.



Bei der Überprüfung des 20-jährigen Fahrers und seines Fahrzeugs stellten die Polizisten gleich mehrere Straftaten fest. Der junge Mann stand laut eigenen Angaben unter Drogen- und Alkoholeinfluss besaß und keinen Führerschein. Des Weiteren handelte es sich bei dem Pkw um den gestohlenen Golf eines Pizza-Lieferdienstes, der 24 Stunden zuvor an der Rheydter Straße entwendet worden war. An ihm waren die Nummernschilder durch - ebenfalls gestohlene - Münchner Kennzeichen ausgetauscht worden. Im Fahrzeug fand die Polizei zudem ein Tütchen mit Cannabis.



Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und gaben es an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurück. Den 20-Jährigen nahmen sie mit zur Wache, wo ihm ein Arzt Blut abnahm, um den genauen Wert von Alkohol und Drogen darin bestimmen zu können. Danach konnte der 20-Jährige die Polizeiwache verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (jn)



